Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für die Partners Group-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 642,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'802 Punkten realisiert. Die Partners Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 639,00 CHF ab. Bei 651,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Partners Group-Aktien beläuft sich auf 67'353 Stück.

Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 9,31 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,54 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 16.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 40,11 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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