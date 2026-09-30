Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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30.09.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group schiebt sich am Vormittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Partners Group. Zuletzt ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 600,60 CHF.
Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 600,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'008 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 600,80 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 595,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Partners Group-Aktien beläuft sich auf 3'785 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'097,50 CHF) erklomm das Papier am 16.01.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Partners Group-Aktie mit einem Kursplus von 82,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2026 (591,00 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,64 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.
Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 40,39 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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