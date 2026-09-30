Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 605,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 605,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'892 Punkten steht. Bei 608,60 CHF erreichte die Partners Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 595,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'507 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'097,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 44,87 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 591,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 2,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 45,64 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 40,39 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 5 Jahren eingebracht
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
09:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Zürich: SLI beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK (AWP)
|
30.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Partners Group am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.