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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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30.09.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit Aufschlag

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 605,00 CHF zu.

Partners Group
593.25 CHF -1.72%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 605,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'892 Punkten steht. Bei 608,60 CHF erreichte die Partners Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 595,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'507 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'097,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 44,87 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 591,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 2,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 45,64 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 40,39 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.044 18.06.2027 158194308
Long 3011 18.06.2027 154868615
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.169 19.03.2027 157036868
Short 12.096 18.06.2027 160009084
Short 50.4 20.11.2026 161157499
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3756 10.31 161157848
Long 12.044 4.70 160676840
Long 16.7278 2.12 157975938
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Partners Group am 30.09.2026

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