Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 605,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'892 Punkten steht. Bei 608,60 CHF erreichte die Partners Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 595,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'507 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'097,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 44,87 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 591,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 2,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 45,64 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 40,39 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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