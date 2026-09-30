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30.09.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group legt am Mittag zu

Partners Group Aktie News: Partners Group legt am Mittag zu

Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 604,20 CHF zu.

Partners Group
603.62 CHF 1.04%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Partners Group konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 604,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'913 Punkten notiert. Bei 606,00 CHF erreichte die Partners Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 595,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 21'305 Aktien.

Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 81,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2026 bei 591,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,18 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 45,64 CHF.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 40,39 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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