Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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30.09.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group legt am Mittag zu
Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 604,20 CHF zu.
Das Papier von Partners Group konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 604,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'913 Punkten notiert. Bei 606,00 CHF erreichte die Partners Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 595,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 21'305 Aktien.
Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 81,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2026 bei 591,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,18 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 45,64 CHF.
Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 40,39 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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