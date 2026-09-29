Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Vormittag südwärts

Die Partners Group-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 596,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'955 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Partners Group-Aktie bisher bei 594,60 CHF. Bei 599,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'477 Partners Group-Aktien.

Am 16.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'097,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 83,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 591,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 0,97 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 45,64 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 16.03.2027 gerechnet. Partners Group dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 40,39 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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