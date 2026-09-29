Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’190 -0.6%  DAX 25’399 0.1%  Euro 0.9461 0.0%  EStoxx50 6’320 0.3%  Gold 4’153 0.9%  Bitcoin 69’380 -0.1%  Dollar 0.8351 0.4%  Öl 104.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Suche...

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group verteidigt am Nachmittag Tendenz

Partners Group Aktie News: Partners Group verteidigt am Nachmittag Tendenz

Die Aktie von Partners Group hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 598,60 CHF bewegte sich die Partners Group-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Partners Group
597.40 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 598,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'951 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Partners Group-Aktie bei 602,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Partners Group-Aktie sank bis auf 592,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 599,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 41'971 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1'097,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2026). Mit einem Zuwachs von 83,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 591,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 1,27 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,64 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.

Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 40,39 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 5 Jahren eingebracht

Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.48 20.12.2030 159690453
Long 12.4667 19.03.2027 159690428
Long 2984.9998 18.06.2027 154868615
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.1071 18.06.2027 157230600
Short 12.4375 19.03.2027 157036866
Short 42.7429 20.11.2026 161157499
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.48 10.21 160910183
Long 12.4667 4.68 160910472
Long 21.3714 1.38 157975938
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.984 13.30 160676486
Short 9.35 7.19 161113383
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten