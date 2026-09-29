Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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29.09.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group verteidigt am Nachmittag Tendenz
Die Aktie von Partners Group hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 598,60 CHF bewegte sich die Partners Group-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 598,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'951 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Partners Group-Aktie bei 602,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Partners Group-Aktie sank bis auf 592,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 599,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 41'971 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 1'097,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2026). Mit einem Zuwachs von 83,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 591,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 1,27 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,64 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.
Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 40,39 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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