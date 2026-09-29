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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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29.09.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag nahezu unverändert

Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Partners Group. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Partners Group-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 598,20 CHF.

Partners Group
601.13 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Partners Group-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 598,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'020 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 600,40 CHF. Die Partners Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 592,00 CHF ab. Bei 599,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24'336 Partners Group-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 45,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2026 Kursverluste bis auf 591,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 1,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,64 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 16.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 40,39 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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