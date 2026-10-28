Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochvormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 637,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'523 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 637,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 636,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'368 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 72,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 582,60 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 8,57 Prozent Luft nach unten.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,54 CHF je Partners Group-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Partners Group-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 40,18 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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