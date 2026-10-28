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28.10.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 641,80 CHF.

Partners Group
644.02 CHF 1.25%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Partners Group zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 641,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'496 Punkten steht. In der Spitze gewann die Partners Group-Aktie bis auf 645,60 CHF. Bei 636,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 27'848 Aktien.

Am 16.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'097,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 41,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 10,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 45,54 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Partners Group-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,18 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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