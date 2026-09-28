Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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28.09.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Partners Group. Das Papier von Partners Group konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 608,80 CHF.
Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 608,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'069 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 609,40 CHF. Bei 604,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'251 Partners Group-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 1'097,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 80,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 591,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,64 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.
Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,90 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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