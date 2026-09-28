Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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28.09.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group macht am Montagnachmittag Boden gut
Die Aktie von Partners Group zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Partners Group-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 605,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'999 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 611,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 604,40 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 41'578 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'097,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 81,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 591,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,38 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,64 CHF je Partners Group-Aktie.
Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,90 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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