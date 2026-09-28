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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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28.09.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group macht am Montagnachmittag Boden gut

Partners Group Aktie News: Partners Group macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Partners Group zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Partners Group
599.38 CHF 0.06%
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Die Partners Group-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 605,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'999 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 611,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 604,40 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 41'578 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'097,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 81,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 591,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,38 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,64 CHF je Partners Group-Aktie.

Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,90 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.04 17.12.2027 157436310
Long 3009.9998 18.06.2027 154868615
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3415 18.06.2027 157230600
Short 11.5769 17.12.2027 158194276
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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