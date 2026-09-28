Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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28.09.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 602,40 CHF.
Das Papier von Partners Group konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 602,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'975 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Partners Group-Aktie bis auf 611,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 604,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'957 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 45,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 591,00 CHF am 24.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,64 CHF belaufen.
Die Partners Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,90 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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