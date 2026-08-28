Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 753,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'433 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 755,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 752,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'076 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'158,00 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2025. Gewinne von 53,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 632,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,73 CHF je Partners Group-Aktie.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Partners Group am 01.09.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 42,82 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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