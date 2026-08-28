Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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28.08.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Vormittag gestärkt
Die Aktie von Partners Group gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 753,00 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 753,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'433 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 755,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 752,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'076 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'158,00 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2025. Gewinne von 53,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 632,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,73 CHF je Partners Group-Aktie.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Partners Group am 01.09.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 42,82 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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