Partners Group Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Partners Group

Um 16:28 Uhr ging es für die Partners Group-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 747,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'406 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 741,80 CHF ab. Bei 752,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 32'576 Aktien.

Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'158,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 15,36 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 45,73 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.

Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte Partners Group die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 42,82 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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