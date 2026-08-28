Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Mittag tiefer

Um 12:28 Uhr rutschte die Partners Group-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 745,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'410 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 744,20 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 752,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 17'069 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'158,00 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,44 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 632,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,73 CHF je Partners Group-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Partners Group am 01.09.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 07.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 42,82 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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