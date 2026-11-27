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27.11.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group präsentiert sich am Freitagvormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Partners Group. Das Papier von Partners Group konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 647,80 CHF.
Das Papier von Partners Group konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 647,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'859 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 649,20 CHF. Bei 643,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'803 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 1'097,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Partners Group-Aktie 69,42 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 582,60 CHF ab. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 11,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 46,26 CHF belaufen.
Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Partners Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 39,74 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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