|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Partners Group. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,4 Prozent auf 653,80 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere um 16:28 Uhr 2,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'888 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 654,00 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 643,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 35'172 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'097,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF. Abschläge von 10,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 46,26 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 46,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 39,74 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient
Partners Group-Aktie höher: Übernahme in Neuseeland und Umbau eines Milliardenfonds
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
27.11.26
|Optimismus in Zürich: SLI zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group präsentiert sich am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Börse Zürich: Anleger lassen SLI am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group präsentiert sich am Freitagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Zuversicht in Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
26.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schliesst im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Partners Group am 27.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.