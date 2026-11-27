Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere um 16:28 Uhr 2,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'888 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 654,00 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 643,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 35'172 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'097,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF. Abschläge von 10,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 46,26 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 46,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 39,74 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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