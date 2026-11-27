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27.11.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Partners Group. Das Papier von Partners Group legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 647,60 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 647,60 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'862 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 650,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 643,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 17'695 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Bei 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 582,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 46,26 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 39,74 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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