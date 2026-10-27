Partners Group Aktie News: Partners Group legt am Dienstagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die Partners Group-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 632,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'596 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Partners Group-Aktie bis auf 636,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 628,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 26'425 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 73,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 582,60 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,90 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,54 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,18 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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