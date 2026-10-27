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27.10.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Dienstagmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Partners Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 635,20 CHF zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Partners Group zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 635,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'591 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Partners Group-Aktie bei 635,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 628,00 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 14'797 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 1'097,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 72,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 9,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 45,54 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.
Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 40,18 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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