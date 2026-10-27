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27.10.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Dienstagmittag

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Dienstagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Partners Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 635,20 CHF zu.

Partners Group
630.85 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Partners Group zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 635,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'591 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Partners Group-Aktie bei 635,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 628,00 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 14'797 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 1'097,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 72,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 9,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 45,54 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 40,18 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 317.8 17.12.2027 151874586
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 317.8 20.11.2026 160910920
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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