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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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27.08.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Die Aktie von Partners Group zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 737,20 CHF zu.

Partners Group
749.03 CHF 1.75%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 737,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'434 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 742,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 739,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'430 Partners Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 1'158,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 632,40 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 16,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,73 CHF belaufen.

Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Partners Group rechnen Experten am 07.09.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 42,82 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 10.6514 19.03.2027 155831221
Short 372.8 16.10.2026 158828311
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3098 10.39 159012663
Long 10.3556 6.34 159435490
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9037 10.81 156945492
Short 10.6514 5.89 156945491
Short 18.64 2.03 156945490
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