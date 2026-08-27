Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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27.08.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Partners Group. Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Partners Group zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 743,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'330 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie legte bis auf 748,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 739,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 41'457 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Am 03.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'158,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,81 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 632,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF.
Am 01.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Am 07.09.2027 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 42,82 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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