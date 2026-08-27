Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr stieg die Partners Group-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 743,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'440 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 746,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 739,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 22'963 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'158,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 55,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 632,40 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 17,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 45,73 CHF aus.

Am 01.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 07.09.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 42,82 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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