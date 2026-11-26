Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 637,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 643,80 CHF. Mit einem Wert von 642,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'810 Partners Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (582,60 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 8,63 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 46,26 CHF je Partners Group-Aktie.

Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 39,74 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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