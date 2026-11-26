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26.11.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group steigt am Donnerstagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 639,60 CHF.
Die Partners Group-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 639,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'838 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Partners Group-Aktie bei 643,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 642,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42'004 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 41,72 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 582,60 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,91 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 46,26 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 46,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 39,74 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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