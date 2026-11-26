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26.11.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group verteuert sich am Donnerstagmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 640,20 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 640,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'807 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Partners Group-Aktie bei 643,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 642,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 30'349 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Am 16.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 582,60 CHF am 08.10.2026. Abschläge von 9,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 46,26 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Partners Group dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 39,74 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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