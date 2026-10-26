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26.10.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Nachmittag an Boden

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 633,60 CHF.

Partners Group
630.24 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 633,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'524 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Partners Group-Aktie bis auf 637,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 630,00 CHF. Von der Partners Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39'017 Stück gehandelt.

Am 16.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'097,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Partners Group-Aktie mit einem Kursplus von 73,22 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 582,60 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,05 Prozent.

Für Partners Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 45,54 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Partners Group dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 40,18 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 316.2 17.12.2027 151874586
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.7481 5.68 162066447
Long 15.1048 3.63 162066445
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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