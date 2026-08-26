Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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26.08.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Mittwochvormittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Partners Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 731,20 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Partners Group-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 731,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'577 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 732,80 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 729,00 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 4'894 Aktien.
Bei 1'158,00 CHF erreichte der Titel am 03.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 632,40 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Partners Group-Aktie 13,51 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,73 CHF.
Am 01.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Partners Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 42,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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