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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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26.08.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Partners Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 731,20 CHF.

Partners Group
736.12 CHF 1.89%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Partners Group-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 731,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'577 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 732,80 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 729,00 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 4'894 Aktien.

Bei 1'158,00 CHF erreichte der Titel am 03.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 632,40 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Partners Group-Aktie 13,51 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,73 CHF.

Am 01.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Partners Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 42,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.362 16.06.2028 157230669
Long 11.8742 15.12.2028 156452363
Long 368.1 17.12.2027 151874588
Typ Hebel Verfall Valor
Short 4.7805 17.12.2027 156452303
Short 10.225 18.06.2027 159436221
Short 368.1 18.12.2026 158194271
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.362 10.49 158569474
Long 11.8742 5.15 159435490
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.362 9.79 159435785
Short 9.2025 7.25 156945491
Short 14.724 3.35 156945490
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