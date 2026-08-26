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26.08.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Partners Group-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 737,00 CHF.

Partners Group
736.12 CHF 1.89%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 737,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'580 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Partners Group-Aktie bei 740,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 729,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Partners Group-Aktien beläuft sich auf 29'795 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 1'158,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 36,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 16,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 45,73 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 42,83 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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