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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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26.08.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Partners Group. Zuletzt stieg die Partners Group-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 731,40 CHF.

Partners Group
736.12 CHF 1.89%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 731,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'589 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 732,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 729,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 13'481 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'158,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 58,33 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 632,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 13,54 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF.

Am 01.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 42,83 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.8742 15.12.2028 156452363
Long 368.1 17.12.2027 151874589
Typ Hebel Verfall Valor
Short 4.7805 17.12.2027 156452303
Short 10.225 18.06.2027 159436221
Short 368.1 18.12.2026 158194271
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.362 10.49 158569474
Long 11.8742 5.15 159435490
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.362 9.79 159435785
Short 9.2025 7.25 156945491
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Short 15’477.42 13.97 SIBJOU
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