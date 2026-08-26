Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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26.08.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Partners Group. Zuletzt stieg die Partners Group-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 731,40 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 731,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'589 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 732,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 729,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 13'481 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'158,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 58,33 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 632,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 13,54 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF.
Am 01.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 42,83 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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