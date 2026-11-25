Der Partners Group-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 622,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'858 Punkten steht. Der Kurs der Partners Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 616,40 CHF nach. Bei 619,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 9'463 Partners Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 43,33 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 582,60 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 6,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 46,26 CHF je Partners Group-Aktie.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Partners Group-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 39,74 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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