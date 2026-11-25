|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group steigt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Partners Group. Das Papier von Partners Group konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 631,20 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 631,20 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'730 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Partners Group-Aktie bei 633,80 CHF. Mit einem Wert von 619,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Partners Group-Aktien beläuft sich auf 58'874 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'097,50 CHF) erklomm das Papier am 16.01.2026. Gewinne von 73,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 46,26 CHF.
Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 39,74 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
Partners Group-Aktie höher: Übernahme in Neuseeland und Umbau eines Milliardenfonds
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Partners Group von vor 3 Jahren bedeutet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
25.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group schiebt sich am Mittag vor (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Partners Group am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.