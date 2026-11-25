Um 16:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 631,20 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'730 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Partners Group-Aktie bei 633,80 CHF. Mit einem Wert von 619,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Partners Group-Aktien beläuft sich auf 58'874 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'097,50 CHF) erklomm das Papier am 16.01.2026. Gewinne von 73,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 46,26 CHF.

Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 39,74 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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