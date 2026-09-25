Partners Group Aktie News: Partners Group schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 599,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'943 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 605,80 CHF an. Bei 597,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 54'829 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'097,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 45,38 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2026 bei 591,00 CHF. Mit Abgaben von 1,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,64 CHF belaufen.

Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 40,90 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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