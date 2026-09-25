Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Mittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere um 12:28 Uhr 1,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'971 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 605,80 CHF aus. Bei 597,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34'747 Partners Group-Aktien.

Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 82,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 591,00 CHF fiel das Papier am 24.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,64 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 16.03.2027 gerechnet. Partners Group dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 40,90 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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