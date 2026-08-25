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25.08.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group präsentiert sich am Vormittag fester

Partners Group Aktie News: Partners Group präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 721,60 CHF zu.

Partners Group
722.68 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 721,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'442 Punkten tendiert. Bei 724,40 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 721,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'457 Partners Group-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'158,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Gewinne von 60,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 632,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,36 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,73 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2026 terminiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 07.09.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 42,83 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 3597.9998 17.12.2027 151874589
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.9192 17.12.2027 156452302
Short 12.4069 19.03.2027 156452300
Short 179.8 18.12.2026 158194272
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4917 10.86 158244816
Long 11.6 5.87 159435844
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