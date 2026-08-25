Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagnachmittag Verlust reich

Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 718,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'494 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Partners Group-Aktie bis auf 708,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 721,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 40'237 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'158,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,10 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 632,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF je Aktie ausschütten.

Die Partners Group-Bilanz für Q2 2026 wird am 01.09.2026 erwartet. Partners Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 42,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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