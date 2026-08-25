Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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25.08.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag nahezu unverändert
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 720,00 CHF.
Die Partners Group-Aktie kam im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 720,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'478 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie legte bis auf 724,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Partners Group-Aktie bis auf 717,40 CHF. Bei 721,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 10'326 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 1'158,00 CHF. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 37,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF je Aktie ausschütten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.09.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 07.09.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 42,83 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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