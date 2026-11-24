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24.11.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 622,00 CHF ab.
Die Partners Group-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 622,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'773 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Partners Group-Aktie bisher bei 619,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 619,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'151 Partners Group-Aktien.
Am 16.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Partners Group-Aktie 76,45 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.
Zuletzt erhielten Partners Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 46,27 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 39,87 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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