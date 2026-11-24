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24.11.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von Partners Group gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 636,60 CHF zu.
Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 636,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'758 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie legte bis auf 640,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 619,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 36'584 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Mit einem Zuwachs von 72,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 8,48 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 46,27 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 39,87 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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