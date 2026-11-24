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24.11.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group legt am Mittag zu
Die Aktie von Partners Group gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Partners Group konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 628,00 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 628,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'702 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Partners Group-Aktie bei 628,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 619,80 CHF. Bisher wurden heute 13'529 Partners Group-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 1'097,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,76 Prozent. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF ab. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 7,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 46,27 CHF je Aktie ausschütten.
Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 39,87 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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