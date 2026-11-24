Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 628,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'702 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Partners Group-Aktie bei 628,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 619,80 CHF. Bisher wurden heute 13'529 Partners Group-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2026 auf bis zu 1'097,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,76 Prozent. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF ab. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 7,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 46,27 CHF je Aktie ausschütten.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 39,87 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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