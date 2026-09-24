Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit Einbussen

Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 613,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'910 Punkten steht. In der Spitze fiel die Partners Group-Aktie bis auf 611,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 615,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'960 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1'097,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 79,04 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 609,40 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Partners Group-Aktie 0,59 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,64 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.

Die Partners Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 40,90 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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