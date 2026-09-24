Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 3,2 Prozent auf 604,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'903 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 593,80 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 615,00 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 67'948 Aktien.

Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 593,80 CHF. Abschläge von 1,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,64 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 40,90 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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