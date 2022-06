Partners Group Aktie News: Partners Group mit Kursplus

Das Papier von Partners Group konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.0 Prozent auf 862.60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 10'462 Punkten liegt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 49.21 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Partners Group Holding AG ist eine international tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft. Die Unternehmensgruppe offeriert internationalen institutionellen Investoren eine umfangreiche Palette an Anlageprodukten und Spezialmandaten in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Private Infrastructure, Private Real Estate, Listed Alternative Investments, Hedge-Fonds und Alternativen Beta Strategien. Mit 19 weltweiten Niederlassungen ist die Unternehmensgruppe global vertreten. Partners Group wurde im Januar 1996 gegründet und hat ihren Firmensitz in Baar/ZG, Schweiz.

Redaktion finanzen.ch