Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 617,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'552 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 617,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 615,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'773 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'097,50 CHF) erklomm das Papier am 16.01.2026. 77,70 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.

Für Partners Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 46,27 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 40,00 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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