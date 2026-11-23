Das Papier von Partners Group legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 626,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'700 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Partners Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 627,00 CHF aus. Bei 615,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 32'725 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 75,26 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 582,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 46,27 CHF.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,00 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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