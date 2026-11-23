Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,8 Prozent auf 624,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'652 Punkten liegt. In der Spitze legte die Partners Group-Aktie bis auf 626,00 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 615,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 20'586 Partners Group-Aktien.

Am 16.01.2026 markierte das Papier bei 1'097,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 582,60 CHF am 08.10.2026. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 7,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 46,27 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 40,00 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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