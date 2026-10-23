Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagvormittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 618,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'516 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 621,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 619,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 10'255 Partners Group-Aktien.

Bei einem Wert von 1'097,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2026). 77,47 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 582,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Partners Group-Aktie 5,79 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 45,54 CHF aus.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 40,18 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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