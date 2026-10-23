Partners Group Aktie News: Partners Group macht am Freitagnachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 623,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'451 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Partners Group-Aktie bei 630,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 619,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 63'585 Partners Group-Aktien.

Am 16.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,99 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Mit Abgaben von 6,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,54 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 40,18 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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