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23.10.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group verteuert sich am Mittag
Die Aktie von Partners Group gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 624,60 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Partners Group-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 624,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'447 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 626,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 619,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41'220 Partners Group-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'097,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Partners Group-Aktie mit einem Kursplus von 75,71 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 582,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 6,72 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 45,54 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.
Die Partners Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Partners Group-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 40,18 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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