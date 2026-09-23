Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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23.09.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochvormittag gefragt
Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Partners Group konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 624,40 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere um 09:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'999 Punkten tendiert. Die Partners Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 627,60 CHF an. Bei 627,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'741 Partners Group-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'097,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.01.2026 erreicht. Gewinne von 75,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 609,40 CHF am 18.09.2026. Abschläge von 2,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,64 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.
Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,90 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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