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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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23.09.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochvormittag gefragt

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochvormittag gefragt

Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Partners Group konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 624,40 CHF.

Partners Group
624.74 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere um 09:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'999 Punkten tendiert. Die Partners Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 627,60 CHF an. Bei 627,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'741 Partners Group-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'097,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.01.2026 erreicht. Gewinne von 75,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 609,40 CHF am 18.09.2026. Abschläge von 2,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,64 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.

Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,90 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.424 15.12.2028 156216133
Long 3106 18.06.2027 154868615
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3952 17.09.2027 160910924
Short 11.5037 18.06.2027 160009085
Short 62.12 18.12.2026 158194271
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3952 10.52 157975119
Long 11.9462 5.19 157975938
Long 18.2706 2.14 157436522
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6085 11.52 157925043
Short 11.0929 5.65 160676101
Short 25.8833 2.09 160910636
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